繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國大陸海關總署今天以檢出禁藥為由宣布6月13日暫停我國石斑魚輸入，農委會聲明指出，中國大陸多次不符合國際慣例，片面禁止台灣農產品輸入，輸入檢疫是科學問題，中國大陸身為國際的一份子，應要遵守國際規範，我方會再次提供完整科學證據，請中國大陸依國際規範辦理。

農委會表示，針對中方片面禁止輸入石斑魚，政府已備妥相關輔導與產業因應措施，請養殖漁民與相關產業放心，居家照護中的農委會主委陳吉仲將以視訊的方式說明內容及國內外行銷計劃。