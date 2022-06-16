中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署今(16)日表示，經持續追查該2船當航次繫案11場養殖場，魚體抽驗結果均合格，之後會將全案調查結果通知中國大陸。漁業署表示，負責檢測的實驗室都有第三方公正單位驗證，是否公布相關報告，需要由實驗室來評估。

針對中國大陸稱我石斑魚藥物殘留超標，漁業署已就運搬船同航次繫案11場養殖場，協同地方政府進行移動管制，並逐場抽驗各家養殖場送驗魚體孔雀綠、結晶紫、四環黴素等項目；另外也針對魚塭加採底土和池水送驗，今日魚體檢驗結果先出爐，均未檢出，並未查有違法使用藥物。

漁業署副署長林國平表示，這11場是由漁業署合作的實驗室進行抽驗，是合格的實驗室，整個程序都非常嚴謹，因此抽驗結果是不會有問題的。

然而國人對於石斑魚用藥的疑慮未消，是否能公開相關的檢驗報告？林國平僅強調，實驗室的檢驗結果有第三方公正單位來驗證，是否公布要看實驗室自己的評估。

林國平說，去年的放養量申查報已逾91％，抽驗下來99％都是合格的，剩下不足1％的只要等藥殘退去即可出貨。