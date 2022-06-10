南亞今日舉行股東會，南亞董事長吳嘉昭表示，未來各國新能源車推動力道加強，可促使電子材料與上游原料需求上升，南亞將以上下游垂直整合完整的 優勢，靈活調配台灣、大陸兩岸產能及積極推展差異化產品，提升高功能的利基產品銷售比重，帶動營收及獲利持續成長。

展望今年，除了因110年經濟快速反彈，基期已高外，尚需面對來自通膨導致消費能力降低等影響，且大陸石化 新產能大量開出，在供應過剩及下游無力承受高價情況下，石化產品之營運不確定因素提高。

今年4月，由於上海及鄰近地區實施防疫管控，影響 電子產業的正常營運，目前已解封，5月起已漸回復正常。此雖有影響南亞第2季的業績，但預估上半年仍可達成原訂的業績目標。

此外，因應全球碳中和的議題，南亞將致力溫室氣體減量，並充份揭露如何面對氣候變遷所產生的風險與機會，及降低碳排的努力。

面對複雜的國際情勢與市場發展趨勢，南亞將推動四大營運策略，為成長與獲利奠定堅實基礎。

一，「優化產品組合，符合高端應用」：將現有產品去弱存強，並強化產品特性，創造新用途，同時因應市場發展趨勢，導入新產品，提高獲利能力。

二，「深化垂直佈局，滿足客戶需求」：利用垂直整合及 海內外生產據點佈局優勢，透過下游產品銷售，帶動上游原料產能利用率。

三，「善用人工智慧，推動數位轉型」：以數位化為基礎， 運用 AI(人工智慧)等數位科技，進行數位優化與轉型，

建立智能化經營。

四，「落實循環經濟，實現碳排減量」：包括從製程優化進行減量；跨廠能源整合及各項資源重覆使用；增加綠色及節能產品開發；回收再生產品研發及進行 材質單一化；投資再生能源，實現低碳能源轉型。

後續因應高階材料在地化需求，仍將採取多元化生產 佈局，主要投資案，仍以電子材料相關產業為主軸，並發展高值化、差異化的產品項目，在110年已投產的有台灣新港廠區高值化銅箔、大陸昆山ABF載板。

111年也將有包含台灣樹林廠區的離型膜、錦興廠區、樹林一期及大陸昆山二期的ABF載板、寧波廠區的丙二酚 以及惠州廠區的銅箔基板及玻纖布等多項投資案陸續完工生產。

往後數年，南亞將再投入台灣樹林二期ABF載板及 大陸惠州廠區的銅箔等重要擴建，並積極進入醫療器材等 高端應用市場，適時投入新產品及新產能興建，110年完成之投資項目及已立案進行的擴建案，合計總投資金額約711.5億元，年產值 676.5 億元，帶動業績持續成長。

以上的投資案，尚不包含南亞科技投資10nm級的3600億元，及彰濱工業區正規劃的高階電子材料，這些都將為南亞帶來大成長的未來與機會。