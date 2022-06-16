旅遊業者雄獅(2731)今（16）日召開股東常會，通過2021年財報及虧損撥補案。展望後市，董事長王文傑表示，接下來國境可望逐步解封，雄獅已著手進行產品、業務、通路的全球未來10年布局，尤其是在國內的食、宿、遊、購、行等產業深耕轉型。

雄獅2021年續受疫情影響，合併營收17.62億元、年減達73.07％，歸屬母公司稅後虧損4.69億元、虧損年增13.78％，每股虧損6.43元，均探歷年新低。公司表示，疫情三級警戒嚴重影響年度發展節奏，但公司仍積極應對「新常態」，調整營運模式及獲利結構。

王文傑指出，雄獅在疫情爆發初期的1個月內，就偵知必定是3～4年的苦戰，主要在美加、日韓、泰國等地的全球市場布局，得以掌握第一手資訊，正確判斷情勢和訊息。面對不可逆的大市場環境造成赤字，雄獅在疫情期間深耕國內市場，提升國內觀光旅遊品質。

雄獅去年在台灣取得多項獨特資源，其中經營國內觀光列車鳴日號、藍皮解憂號及阿里山林業鐵路分別締造1.46億、600萬及1257萬元營收，在三鐵共構場域開出4家四代門市、設置4處禮賓候車室，進軍金門設立分公司、合資開設餐廳及伴手禮專賣店。

海外方面，雄獅去年陸續重啟美國洛杉磯、加拿大溫哥華、英國倫敦、泰國曼谷，以及中國大陸北京、上海、廣州、廈門、香港等分公司營運，恢復當地直售、批售業務體系運作。「旅天下」加盟體系於北美正式啟動推廣，關島疫苗旅遊專案貢獻1.22億元營收。

同時，雄獅持續轉型發展生活產業，除了全面升級訂房系統及雄獅通運旗下車輛內裝、運用獨家稀缺資源推出相關獨家商品外，亦於「鳴日號」打造五星移動餐廳「鳴日廚房」，並與集團旗下擁有gonna共樂遊、光一咖啡的餐飲事業欣食旅持續推出原創商品。

展望2022年，雄獅營運策略聚焦深耕台灣、全球布局、多元連結、新創育成、科技與系統優化等5大方針，將實現許多對台灣觀光產業深耕項目，未來將以提升休閒生活品質為目標，提供世界級旅遊生活產品及服務為核心，持續發展。

雄獅指出，今年將積極參與旅遊相關政府標案，經營第二品牌「旅天下」的雙獅旅行社除了產品及門市加盟外，將以中性品牌進行市場推廣，擴大合資聯合標案、共同經營場域，攜手同業一起轉型，擴大台灣旅遊市占率。

其次，隨著各國逐步實施境內、跨境開放政策，雄獅短期配合全球各地區分公司規畫境內旅遊產品，中期隨開放節奏配合提供跨境旅遊產品，並搭配科技與資訊系統優化，使全球各地分公司由實體服務轉型升級為線上服務。

同時，雄獅對內持續針對人才優化提出跨域育成方案，對外透過與學校、協會機構合作引進優秀人才，並規畫於總部9樓場域成立「雄獅旅創育成中心」，提供旅遊新創團隊進駐，短期賦予新創團隊獨立營運，中長期規畫納入集團，持續強化企業結構、擴張業務覆蓋率。