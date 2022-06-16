佳格(1227)今(16)日舉行股東會，通過每股配發1.9元現金股利，並順利完成8席董事改選，其中包括4席獨立董事。受到氣候、全球政經變化及戰爭影響，推升大宗原物料狂飆，佳格指出，將透過數位轉型提升營運效率，並藉由供應鏈的彈性管理，推出更多元化優質產品，滿足市場所需。

佳格說，全球供應鏈面臨原物料短缺、價格持續上漲及運輸成本居高不下的挑戰，將加劇市場對通膨帶來經濟影響的隱憂。短期全球供應鏈緊張情形難以改變，成本上揚與原物料供應將是產業面臨的重要課題。將透過風險管理及彈性靈活的運營模式，來降低整體環境所帶來的衝擊。

佳格業務主要內容包括製造及銷售營養食品、食用油品、乳製品及飲料等業務，111年度預估合併銷售量目標為38萬7588噸。佳格指出，與疫情共存的環境下，防疫及健康取向等相關產品需求熱度將維持高檔，宅經濟所帶來的自煮商機，可望帶動即食產品、方便料理等膳食需求成長。

至於整體產業趨勢，佳格則是指出，走向新防疫模式，保健概念為訴求的機能性產品推陳出新；家庭人口結構的改變及因應疫情產生的新消費型態，精緻小巧及快速便利的產品獲消費者青睞；而在健康及環保意識抬頭下，以純淨、天然、少添加及環保包裝為訴求的產品也成為消費主流。

佳格在銷售方面，將利用數位轉型及數據分析管理，掌握市場脈絡，並透過各官方通訊軟體帳號、佳格健康GO銷售網站及電商平台，讓消費者更方便取得產品相關資訊、體驗更快速便捷的購物方式。

佳格2021年度合併營業收入為343 .07億元，受國內外原物料成本上漲的衝擊，去年度綜合損益總額為27.66億元，年下滑20.9%，歸屬於母公司業主的綜合損益為26.23億元，年下滑23.1%，每股盈餘(EPS)2.7元。