元太(8069)今天舉行股東常會，承認通過110年度營業報告書及財務報表，2021年全年營收196.5億元，創下近9年新高，營業利益率15.4％，淨利率26.2％，稅後淨利51.5億元，每股稅後盈餘4.53元，通過配發3.2元現金股息。

元太2021年受惠於遠距教學與辦公、宅經濟趨勢帶動電子書閱讀器與電子紙筆記本等業務成長。新一代E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙推出，以更佳的光學表現、更大螢幕尺寸，推動彩色電子紙產品的換機潮。

而無接觸經濟加速零售業數位轉型，帶動電子貨架標籤需求持續增溫。電子紙顯示色彩從黑白演進至三色，2021年推出的E Ink Spectra 3100四色電子紙，提供零售業者更多元的產品組合，為零售應用灌注成長動能。

因應電子紙產業成長前景，元太2021年新竹廠擴充2條產線，包含2020年宣布的擴產計畫，總共新增4條產線。同時，2021年6月於揚州啟動廠房興建發展電子紙模組上游材料相關業務；2021年10月啟動美國電子墨水材料產能擴建；2021年12月於新竹啟動新建廠辦大樓暨立體停車場建置。

元太表示，展望今年，將持續精進彩色電子紙技術，2022年全面升級三大彩色電子紙技術平台，拓展智慧領域的彩色電子紙應用。同時也專注於電子紙薄膜與材料、彩色、軟性與電子紙生態圈所需相關技術，包括無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計等，並全面佈局電子紙相關專利。