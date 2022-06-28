區塊鏈跨鏈橋 Horizon 在周三 (22 日) 早上發現遭到盜竊損失價值 1 億美元的加密貨幣，這是去中心化金融領域最新的一件重大盜竊案，跨鏈橋出事已經不是新鮮事了。

我們先來談談甚麼是跨鏈橋，區塊鏈存在一個不可能的三角問題，它是指目前的區塊鏈網絡（包括公有鏈、聯盟鏈、私有鏈）在去中心化（Decentralization）、安全性（Security）、可擴展性－效能（Scalability）這三方面的組合並不能同時滿足，三者只能從中選其二。這意味著如果希望區塊鏈網絡能夠同時兼顧去中心化及安全性，那就必定要部份或完全捨棄效能；或者同時兼顧安全性及效能，那就必定要部份或完全捨棄去中心化；如此類推...

所以單個區塊鏈的網絡猶如一座孤島，你可以想像一座座區塊鏈的孤島如何進行價值轉移、資源整合等，這時用一座的橋梁，將兩個區塊鏈的孤島串連在一起，這種串連的技術就被稱為區塊鏈跨鏈橋技術。它的運作模式類似真實世界的賭場模式，要進入賭場下賭前，你必須要將手上的現金換成籌碼，然後才能下注開賭，最後贏得的籌碼也必須換成新台幣。跨鏈橋的概念也相同，例如A鏈上有許多項目在運作，B鏈上也有許多項目在運作，那如何將AB鏈的資源整合，此刻就需要跨鏈橋技術，A就如同真實世界，B就如同賭場，A與B如何進行價值交換?這時候就是籌碼上場的時機了，所以在真實世界用新台幣換籌碼方在賭場能下注，離開賭場用籌碼換成新台幣才能在真實世界使用，這麼一來一去的過程就容易被駭客攻破。

史上最大宗盜幣事件也是跨鏈項目，跨鏈加密貨幣交易平台Poly Network被白帽駭客攻破，在2021年8月10日，一名駭客攻擊區塊鏈知名跨鏈項目Poly Network的程式漏洞，捲走上千名用戶的數位資產，包括價值9300萬美元的以太幣，以及其他11種虛擬貨幣。這單起攻擊的損失金額為171億台幣，堪稱史上最大宗盜幣事件。

但即使有那麼多慘痛的教訓，投資人喊痛卻繼續投，Defi(去中心化金融)到底是有多賺？以Poly Network為例，標榜年報酬率最高達20%，是銀行定存的十倍以上。對一般人而言，不需要透過素昧平生的銀行員，不必擔心行員詐欺、盜領，也不用等待傳統銀行漫長的處理手續，只要信任中立的程式碼就可以做交易。之所以高報酬，因為有人想付很高的利息借錢，虛擬貨幣的漲幅變化很大，有許多人願意付高額利息借入虛幣進行買幣的槓桿操作，虛擬貨幣的需求量大，DeFi就得調高存錢利率吸引用戶把錢放入項目中以提供流動性。2021年DeFi項目的總存款量來到1,424億美元，較去年同期成長2,820%，相當於近4兆台幣存放在各式各樣的DeFi服務中，這龐大的資金池自然吸引全世界駭客的目光。

而如此次被駭的Horizon 跨鏈橋安全性只取決於一個「多重簽名」錢包，該錢包只需要兩個簽名即可啟動交易。一些研究人員推測，此次遭破解是「私鑰洩露」的結果，才造成此次的攻擊。筆者建議要投入虛擬貨幣市場前一定要做好功課(三看清、兩堅持)，看清規則、看清系統、看清人性；堅持做自己看得懂的投資、堅持控制自己的貪婪

看清規則：

只要是區塊鏈項目，一定是將資料寫在鏈上，具有透明、不可竄改等特性，所以規則透明。

看清系統：

跟規則恰恰相反，系統相對是脆弱的，如跨鏈橋經常受到駭客攻擊，能經過多年運行的系統，而不被攻破者寥寥無幾，如比特幣系統就是很強的系統，所以要投資穿越過許多週期的項目相對安全。

看清人性：

因為虛擬貨幣跟價值有關，在價值轉化、價值實現、價值提升和價值發現的過程中，在其中有太多人性的誘惑和考驗。

堅持做自己看得懂的投資：

在整個生態驗證過並且清晰的項目，所有的參與者有獎勵，如挖礦等，這是你看得懂又很明確的規則，這項目你才可以投資。

堅持控制自己的貪婪：

加密世界中有太多項目會讓你心中的貪婪油然而生，只要你看到某的項目，燃起你激動的心、顫抖的手，加上嘴角不由自主地往上，你就要特別注意了，基本上你離韭菜就很近了，這時一定要控制自己的貪婪避免上當。

先投身，再投錢

最後筆者建議要投入市場前先學習相關知識，投資自己的腦袋，有句話這麼說：「錯誤的政策比貪婪更可怕」，用在幣圈投資可改成 「錯誤的學習比無知更可怕」，坊間有太多項目方舉辦培訓活動，灌輸一大堆虛擬貨幣的優勢，最後推出項目方發行的虛擬貨幣，結果造成許多的韭菜。幣圈是很危險、水很深地，投資之前先投身，投身學習注定不會虧，投身後再投錢才是正確的投資流程，我們一起拒當「韭菜」吧！