證交所新任董事長林修銘今（1）日走馬上任，他在交接致詞時指出，近日台股跌幅較劇，引發各界關注。台股以科技股為主，不免受到國際影響而有所波動，此為短期現象；並強調台股深具長期投資價值，投資人終究會回歸基本面投資而重返台股。

他並首次對外宣示未來證交所在資本市場努力方向，包括期望透過優化制度及創新商品，建構友善籌資與交易環境，持續吸引國內外資金，強化投資人信心，並積極關注國際交易所發展趨勢，以開放、創新與合作的精神，使台灣資本市場更加大放異彩。

未來將朝以下七大方向邁進：一、精進創新企業籌資平台：台灣創新板近期即將迎來首家掛牌公司。未來證交所將持續傾聽吸納外界意見，滾動檢討及研議精進上市機制，並擴大合格投資人參與情形，期能扶植更多創新企業進入資本市場，讓更多投資人參與創新公司的發展。 二、優化交易制度：未來如何延續市場量能將是一大挑戰，證交所仍將持續觀察新制實施狀況，並參考國際作法與市場參與者建議，精進股票造市者制度及推動獎勵措施。另為滿足市場需求，亦研議縮短盤 中零股撮合間隔時間，促進零股成交機會及效率，提升整體 市場流動性。

三、推動資本市場永續發展：為帶動台灣ESG生態系發展，在上市公司方面，未來證交所將建置「ESG資訊 揭露平台」，進一步深化揭露品質，透過整合企業揭露資訊、強化宣導，協助企業蓄積永續能量；就券商而言，配合金管 會「證券期貨業永續轉型執行策略」，逐步輔導業者建構永續發展的價值與文化；而在商品方面，透過增加ESG相關指數與商品，滿足永續投資之市場需求。

四、開發多元商品：未來將參酌國際發展趨勢，擴大ETF產品線，增添指數化商品多樣性，並依據市場需求，適度連結全球標的，打造以市場需求為導向的商品生態圈。另REITs雖早於2005年即推出首檔，歷年上市家數並無明顯增加，主管機關刻正推動基金架構 REITs，證交所將配合主管機關政策，研議相關上市與交易制度，並積極推廣REITs商品，以活絡交易。五、善用數位科技並強化資安韌性：將持續擴大RPA於上市公司監理之應用，並導入人工智慧、大數據等新興科技，以減少人工作 業並提升監理效率；另為提供投資人快速、穩定的交易環境，證交所將持續推動證券商布建資訊設備及投入數位轉型，並透過「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組（SF-CERT）」，與周邊單位合力協助業者應變資安事件，以提升整體證券市場資安防禦能力。

六、拓展國際連結與能見度：未來將持續推動與其他交易所合作，建立市場連結，開發跨境商機。同時，將持續參與國際組織及辦理國際會議，提升我國證券市場之國際話語權及影響力。在吸引國際資金上，也將積極辦理引資活動，透過實體與線上的形式，強化服務外資機構投資人，帶領台灣亮點產業與外資法人進行交流，以吸引國際資金，並提升國際市場能見度。七、深化投資人教育宣導：證交所將積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，包含持續辦理針對不同族群及主題之宣導活動、優化影音平台、不斷推陳出新網站內容及拍攝多樣化的影片。期透過多元化的宣導，期能讓投資人對投資理財與交易風險有更全面的認識與掌握。