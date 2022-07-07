MOSFET廠力士（4923）今日公布2022年6月合併營收1.1億元、年成長10.0％，並創歷年同期新高，第二季合併營收3.33億元、年增14.3％，累計2022年上半年合併營收達6.49億元、年成長20.5％，皆改寫歷年新高水準。

力士表示，受惠公司近兩年積極於MOSFET成品業務導入新一代ETG、RTG等專利技術、擴大客戶業務合作並推出新產品上市等成效展開，帶動力士MOSFET成品於PC／NB裝置使用規格、數量同步增加。

再加上針對尚未封裝為MOSFET之半成品晶圓業務方面，受惠中國地區主要封測客戶於手機、車用領域需求提升，創造穩定營運挹注，即使近期全球PC／NB相關產業面臨通膨、中國封控等因素，影響國際品牌及相關供應鏈加大庫存管理與下調訂單出貨目標，仍可看見力士6月營收仍站穩高檔水準並與上月相當，且2022年第二季及上半年營收更是雙雙創下歷年新高之主要關鍵。

近年整體MOSFET產業隨著國際IDM大廠將產能轉移包括車用電子、伺服器、資料中心等中高壓MOSFET市場應用，創造中低壓MOSFET市場供應缺口，使得整體產業結構性改變。

力士指出，首先有望於電源供應器、電池等應用展開較為明顯營運挹注，除力士已有打入台灣電源供應器大廠供應鏈，並於6月正式取得全球最大電源供應器大廠合格供應商資格，同步積極開展MOSFET產品導入，由於電源供應器、電池等領域市場需求相較消費型電子市場穩定、高進入障礙、MOSFET產品生命週期長、機種單純度高等特性，隨著力士陸續於電源供應器領域拓展打開，以期進一步堆疊未來營運新一成長引擎。

展望2022年第三季，力士維持審慎樂觀看法。力士看好電源供應器、電池模組等領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將於第三季起逐步創造銷售貢獻，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，助力堆疊未來營運良好動能。