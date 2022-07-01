為配合深圳市未來城市發展的更新政策，建大（2106）1日公布，公司董事會30日決議旗下子公司建泰橡膠（深圳）公司，與深圳市和居置業公司，簽訂建泰一期城市更新項目合作協議書。 同時，建大董事會30日決議旗下子公司建泰橡膠（深圳）公司與佳兆業城市更新集團（深圳）公司，簽訂建泰城市更新項目合作協議書的部分解除協議。建大表示，上述變更案，對公司財務及業務並無影響。

建大旗下子公司建泰橡膠（深圳）公司與深圳市和居置業公司，簽訂『建泰一期城市更新項目合作協議書，合約承接原本由建大旗下子公司-建泰橡膠（深圳）公司與佳兆業城市更新集團（深圳）公司所簽訂的「建泰城市更新項目合作協議書」，與一期開發相關的所有內容。

由於佳兆業城市更新集團（深圳）公司，將所享有的建泰一期城市更新項目全部合作權益，轉讓給深圳市和居置業公司，因此，此次權益轉讓不存在加重建大旗下子公司建泰橡膠（深圳）公司責任和義務，或損害建泰橡膠（深圳）公司權益，並確保建泰橡膠（深圳）公司不因此遭受損失或承擔風險。