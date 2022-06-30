國內電價下月調漲，工業用電大戶大漲15％，重挫國內產業界，輪胎大廠建大工業總裁楊銀明建議「應該要重啟核電」，畢竟核能發電的價格、供電量相當穩定，產業發展需要更穩定及合理的電力支持，才能讓供電更穩定、電價更親民。

建大今日召開股東常會，針對敏感的電價問題，建大指出，以電價漲15％試算，建大一個月的用電約增加200萬元，年增約2400萬元，建大台灣廠區的用電一年會由1.6億元攀升到1.84億元。

對於下半年景氣，楊銀明表示，疫情仍不穩定、俄烏戰爭造成全球通膨，但伴隨聯準會暴力升息，顯然美國民眾還在反應高物價與升息衝擊，美國消費者信心連續第2個月下滑，顯然景氣是有回檔跡象，這是出口產業可能需謹慎以對的灰犀牛。

楊銀明也提及，俄烏戰爭造成產業供應鏈重組，後疫情時期中產品供需變化快速、匯率、波動、通貨膨脹造成原材料價格上漲的各種影響，但隨著海運塞港稍緩，自行車的訂單在疫情期間，預告訂單排到1年後，目前回到正常接單約3個月。

楊銀明表示，隨著海運陸續恢復正常，過往超量訂購的貨品，一下子全到了，這是整個產業鏈需要調整的陣痛，推估去化庫存恐怕要花3個月時間，之後才會正常。

建大設廠規劃方面，後續將持續擴建越南廠轎車胎的生產規模、擴充印尼廠自行車胎的設備產能、加快台灣廠摩托車胎增產速度及擴充天津廠生產線，並推出各種高性價比輪胎，同時搭配多角化的策略，提升北美、歐洲市場的市占率及拓展東歐市場。