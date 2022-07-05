韓國新任總統尹錫悅扭轉前任文在寅政府的棄核政策，宣布將擴大核能發電投資，目標在2030年時核能發電將占總發電量30％以上，這也引發台灣網友的熱烈討論，有網友直言，總統蔡英文以邁向2025非核家園目標，近期大幅調漲工業用電價格，台積電競爭力輸韓國，遲早被三星超車。

根據《韓國時報》報導，韓國核電占整體發電量截至2021年的比例為27.4%，根據韓國產業通商資源部周二公布的能源計劃，韓國政府將繼續維持現有核電廠機組的運轉，並恢復新韓蔚核電廠3、4號機的建設工作，預計2030年時核能發電將佔總發電量30％以上。

至於台灣方面，上月電價費率審議會決議，工商用電大戶電價一口氣調漲15%，三三企業交流會理事長林伯豐則說，只漲大戶是「處罰」、「處分」，此舉也顯示先前能源政策錯誤，他建議政府重啟核能政策。

針對韓國擴大投資核電，網友紛紛表示，「三星有成本優勢，可能超越台積電，然後台灣企業倒，被天然氣玩死、「台積電遲早被三星超車」、「韓國會轉彎，台灣還在十字路口拋錨」、「可悲鬼島，把能源當政治鬥爭工具，等著輸慘」、「反核苦果全民承擔，電價物價漲不停，電力不穩常跳電」、「台灣要被韓國超越了」、「台灣已經看不到韓國車尾燈了」。