台股上周小幅反彈0.85％，外資賣超趨緩，台積電(2330)則出現回補買盤。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超19.04億元，今年初至7月8日止，外資累計賣超為9,549.82億元。外資總持有股票市值為18兆724.09億元新台幣，占全體上市股票市值的40.11％，較7月1日的17兆7,721.08億元，增加3,003.01億元。

在個股買賣超部分，解封在即，長榮航(2618)、華航(2610)獲外資青睞，長榮航居上周外資買超第一大個股，張數為59,795張，華航則排買超第六；友達(2409)居次，買超29,045張，台積電(2330)買超21,002張排第三。

賣超方面，雖然外資買超友達第二，但群創(3481)遭調節，賣超51,534張為台股之冠，中鋼(2002)居次，賣超47,093張，開發金(2883)賣超40,256張排第三。