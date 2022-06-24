後龍鎮公所暨鎮代表新建大樓在現任鎮長朱秋隆任內完工啟用。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆及鎮代會主席花麗卿24日舉行新大樓啟用祈福儀式。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮長朱秋隆及鎮代會主席花麗卿24日舉行新大樓啟用祈福儀式。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所暨鎮代表新建大樓完工，並於24日正式啟用辦公。（謝明俊攝）

後龍鎮公所暨鎮代表新建大樓完工，並於24日正式啟用辦公，受理民眾申辦業務。（謝明俊攝）

後龍鎮公所暨鎮代表新建大樓完工，挑高的1樓大廳讓民眾洽公心情愉悅。（謝明俊攝）

後龍鎮公所暨鎮代會新建大樓日前峻工，鎮公所及鎮代會於24日上午正式遷入並開始辦公，鎮長朱秋隆及鎮代會主席花麗卿共同主持祈福儀式，期望新的辦公大樓能提供鎮民更舒適的洽公環境，鎮公所全體同仁在新大樓內安心工作，提供鎮民更好的服務。

後龍鎮公所暨鎮代會新建大樓共斥資3億多元，為地下1層地上4層樓建築，總樓地板面積為8155．86平方公尺，1樓是挑高式大廳，由部分課室以及鎮代會使用，鎮長室設在2樓，4樓則包括1座大型禮堂以及鎮代會議事堂，禮堂擁有全新的舞台燈光設備，可容納300人聚會，其餘空間分配給公所各課室使用。

後龍鎮公所暨鎮代會舊有大樓，是在1980年啟用至今，由於結構有嚴重安全顧慮，現任鎮長朱秋隆任內積極規畫爭取經費新建大樓，利用舊公所大樓旁用地興建，其中包括公路總局補助興建地下停車場及平面停車場，規畫共有137個停車位。

新公所大樓原計畫4月完工遷入啟用，但因疫情及連日梅雨影響，延至本月展開搬遷作業，公所全體人員以2周時間打包各項公文物品，並利用周休2日搬入新大樓，6月24日開始在新大樓辦公，鎮代會也決定在同一天正式入駐。

24日上午，朱秋隆偕同花麗卿等鎮代表，以及全體鎮公所同仁，一同在新大樓門口舉行祈福儀式，希望鎮公所及代表會在新大樓公務運作一切平安順利。朱秋隆表示，新大樓開始啟用後，舊大樓將在7月開始拆除，並接續施工建造地下停車場及地面開放空間等設施，未來新大樓前方廣場將有廣大開放空間，以及更好的停車空間，請鎮民拭目以待。