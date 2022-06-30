後龍鎮海寶國小寶瀚樓臨海一面以藍白色為主，獲得2022年建築園冶獎。（謝明俊攝）

海寶國小寶瀚樓模仿天線寶寶隧道提供小朋友們童趣的玩樂環境。（謝明俊攝）

後龍鎮海寶國小寶瀚樓以海船為設計概念，獲得2022年建築園冶獎。（謝明俊攝）

後龍鎮海寶國小位在苗9線臨海的小台地上，居高臨下望著中港溪海口，2年前海寶國小老校舍拆除興建新校舍，新校舍完工後因亮麗的外型顏色，許多來往遊客誤以為是新蓋的豪華民宿飯店，一時間成了當地顯著新地標，吸引許多遊客前來打卡，新校舍更在日前以建築景觀創新手法，拿下今年建築園冶獎，彰顯苗栗縣府公共工程品質日益進步。

位在後龍鎮最北端的海寶國小，是一個小而美的世外桃源，學校座落在緊鄰苗9線旁的小高地上，以居高臨下之勢眺望著中港溪海口。2019年，因舊有校舍啟用超過50年，在縣長徐耀昌及立委陳超明向教育部爭取經費8千7百多萬元，拆除舊校舍重建新校舍。

海寶國小新校舍定名為「寶瀚樓」，是由苗栗縣知名建築師陳賢秋所設計，全棟大樓外觀是以遠洋大船為形，並以孩子為本，結合多元文化，以藍白橙等3色為建築主色，空間分配多樣，並將社區共讀站及新住民學習中心等全部納入，形成相當多元的建築體。

為了凸顯童趣，陳賢秋特別在校舍兩端設計隧道及階梯式溜滑梯，讓小朋友在課餘時間能享用更趣味的活動空間，由於整棟建築外牆採取亮眼的藍橙色系及海軍藍，創造出滿滿地中海風情，讓人在遠處就可發現，許多民眾以為是新蓋好的民宿、餐廳，紛紛打探，甚至是親往學校參觀打卡，已成了苗栗海岸線上的新亮點。

2022年建築園冶獎日前出爐，海寶國小寶瀚樓以校園建築景觀創新手法，榮獲建築園冶獎苗栗縣校園景觀類。獲獎評語包括創意設計以「風光互補、山海相隨」為意象主軸，最大亮點是透過空間意象的組構，塑造出風的廊道、光的引入，以豐富的校舍建築的綠色內涵及生態，兼具海與風特性的綠色人文建物。