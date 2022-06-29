新竹市東大路正義輪胎行大火釀8死，事件發生至今近2周，因該地緊鄰市區重要道路，加上建物有倒塌危險，經與陳姓屋主討論，市府已於28日拆除輪胎行建物。據悉，陳姓屋主當天也獨自回到輪胎行，默默看著自家被拆除。

據了解，陳家在26日辦完告別式後，28日輪胎行建物拆除當下，陳姓屋主也獨自1人重新回到傷心地，親眼看著輪胎行被怪手拆除，默默向老家正式道別。

市府指出，6月15日東大路一段137號違章建築發生二級火警，在配合檢察官率同警察與消防單位完成現場採証與鑑識後，也委託新竹市建築師公會到現場進行災害後危險建築物勘查，認定有傾頹或朽壞有危險之虞，必須立即拆除。

市府在與陳姓屋主討論後達共識，輪胎行已於28日，委由市府進行拆除。都發處表示，東大路為市區重要道路，為防止災後危險建築之物體墜落、朽壞構件掀起等疑慮，將優先於月底前完成拆除、清空，保障所有用路人安全。