消息指出，陸企衛龍美味環球控股(Weilong Delicious Global Holdings)重新要在香港掛牌。若順利的話，這將是港交所在2022年期間，少數幾個大型IPO(股票初次公開交易)成功案例之一。

這家陸企零食業者已重新遞交IPO申請，現正在跑程序。知情人士透露，衛龍應該是用釋股方式並希望能籌資5億美元。另外，衛龍IPO時間，可望在2022下半年進行。

低調的衛龍不願多說，據悉，新掛牌的規模以及時間等細節，有可能因為全球政經情勢不同隨時改變，故相關事宜還在討論中。其實，衛龍並不是首次申請IPO。從2021年5月開始迄今，這已經是第3次遞件了。

衛龍知名股東包括亞洲規模數一數二的私募股權基金高瓴資本，還有騰訊等，若當初選在1年前就上市，搞不好有機會可籌得10億美元。這次推動衛龍上市的主要國際券商，包括摩根士丹利、中國國際金融(CICC)以及瑞銀UBS。

受到通貨膨脹還有俄烏戰事影響，2022上半年企業利用港交所為集資途徑，IPO所拿到的金額，僅約25億美元，不到2021年280億美元的1成。其中，唯一一家能吸金超過5億美元的，則是陸企環保相關業者金力永磁(JL Mag)。

成立於1999年的衛龍，素以辣條在中國大陸零食業界著稱，2021年淨利達8.27億人民幣，約1.24億美元，年增1%。在中國大陸人盡皆知的辣條零食，是由麵粉或豆皮所製，因形狀為條狀物且是麻辣口味故稱辣條，當地一包約售0.5塊人民幣。