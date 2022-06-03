印度社會民風較父權，女性權利在當地還需推動，近日傳出憾事，據印度媒體報導，當地演藝圈在13天內就有4名女星接連自殺，其中2人還是多年好友，消息曝光後引起當地相關單位重視，其中一位女星的家人更是強調這是謀殺，讓警方展開調查4人之間是否存在某種關聯。

據《印度快報》報導，25歲女星帕拉維德伊（Pallavi Dey）5月15日被發現在自宅輕生，女星父母向警方控訴女兒的同居男友殺人，稱男方隱藏早有妻子的事實，還和女方的閨密疑似出軌，導致女兒崩潰輕生，不僅如此，有目擊證人證明女星輕生前和同居男友大吵一架，女星父母聲稱同居男友花銷都是靠女兒的收入，他靠著女兒的錢過著奢侈的生活。

而10天之後，另名21歲的女演員兼模特兒比迪莎·德·馬宗達（Bidisha De Majumdar）5月25日也被發現輕生，據悉過去就因為感情問題罹患憂鬱症，並在去世前幾天曾經幾度暈倒，巨大的工作壓力讓她吃不下飯，她過去沒有任何財務問題，演藝事業表現良好，讓許多人感到驚訝。

本以為事情該落幕，沒想到隔2天後，26歲的模特兒尼奧吉（Manjusha Neogi）在5月27日也被發現輕生，她和2天前輕生的比迪莎·德·馬宗達是多年好友，得知閨密輕生後憂鬱症越發嚴重，她留下的遺書中寫了輕生原因，是因為工作不順導致極端念頭；隔一日印度新生代模特薩拉斯瓦蒂·達斯（Saraswati Das）同樣輕生，被家人發現後送醫，5月28日不治身亡。

這幾起案件時間相近，且亡者有著部份關聯，比迪莎·德·馬宗達和帕拉維德伊兩人是同事，在後者輕生後，比迪莎·德·馬宗達還在網路表達哀悼之情，且4人都是同樣的輕生死法，被認為相當可疑，目前帕拉維德伊的同居男友已經被收押，警方持續調查這幾起案件是否有其他關聯。

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