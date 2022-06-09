在演藝圈能唱能演的女星連詩雅，2011年接拍《喜愛夜蒲》而爆紅一波，甜美的臉蛋配上修長如名模般的身材，贏得許多男性粉絲芳心，因此得到「完美宅男女神」封號，情路坎坷的她昨日和大家宣布好消息，她和男星陳家樂即將結婚，讓許多粉絲紛紛送上祝福。

據《香港01》報導，連詩雅和陳家樂拍攝旅遊節目《12個夏天》時擦出火花，兩人低調秘戀2年，近日傳出男方求婚成功的好消息，目前雙方已經訂婚，她和準老公選在同日在Instagram宣布動態，照片中兩人相擁，深情地看著彼此，畫面相當甜蜜，連詩雅無名指上戴著超大鑽戒，被猜測是求婚戒指。

除了相同照片，兩人的貼文也很有默契，「那天我們過了一個很感動的晚上，回想起還是感到很激動很意外，我們從相處的日子中，互相學習扶持及成長，很感恩發生的一切。這兩天收到很多的信息，深深感受到大家對我們的愛，雖然未能一一答謝，但的確很感謝大家的祝福，你們的愛，讓我感到幸福。」

連詩雅曾傳出和20名男子交往，但都失敗收場，甚至被饒舌歌手曲赤曝光曾和她發生肉體關係，連詩雅當年僅16歲，她與曲赤交往，兩人拍下多張情慾照，流出之後她在媒體面前痛哭，坦言是當時很愛對方才拍下這些照片，後來與香港永安集團太子爺郭永淳交往，卻被指是小三，她回應曾經交往但不知道男方已婚；如今與陳家樂修成正果，獲得外界高度祝福，一致替他們感到高興。