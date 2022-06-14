婆媳關係是自古難題，一名人妻表示，和先生結婚10年，婆婆過去曾信誓旦旦地說會把她當女兒看待，但卻常常生氣時就嚷嚷要把她出門，就連先生買東西給她，也被婆婆認定是浪費錢，令她心灰意冷，「真的好傻好天真，結婚10年才知道是一場笑話」。

原PO昨（13）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和先生結婚已10年，育有一女，結婚當年婆婆曾向她表示，媳婦從來就不是外人，會把她當作女兒般疼愛，沒想到只要她不順婆婆的意思，婆婆就會趕她回娘家，甚至不認她生的女兒，她氣得質問「妳不爽會把小姑趕出去嗎？或不認小姑生的孩子嗎？」

原PO指出，某次先生買東西犒賞她，婆婆撞見卻說浪費錢，反觀女婿買東西給小姑，就是好男人的表現，讓她瞬間清醒，感嘆地說，「這就是婆婆口中所謂的自己人？當初真的好傻好天真，信以為真公婆會把我當女兒疼，經過10年才知道是一場笑話。」

貼文曝光，網友也有感而發，「從來不指望婆婆會把媳婦當女兒」、「公婆把媳婦當自己人的或許有，但很少，也剛好我們沒碰到而已」、「自己兒子被搶走，當然會不爽吧」、「婆婆把自己當女兒疼愛的真的不多，不用太在意」。