一名男網友表示，朋友用匯款方式還他錢，轉帳時備註欄留下「三次好舒服」等字眼，沒想到買房時要出示存摺證明財力，媽媽看到氣爆問「在搞什麼東西」，代書則是拿出立可帶塗改邊說，「不知會不會影響到貸款審核」，令他無奈地說，「可能到現在家人跟代書都以為我是同性戀吧」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社》指出，過去在台北工作曾幫朋友墊錢，事後朋友都用轉帳還錢，並在備註留下「三次好舒服」、「吹喇叭」、「服務真的不錯」等令人遐想的字眼，他認為現代人都用網路銀行，鮮少刷存摺簿，所以沒有放在心上，也不在意。

原PO表示，直到2年前買房須要貸款，審核需要存摺財力證明，他將存摺補登資料複印交給媽媽，再由媽媽轉交給代書，豈料對方看到備註欄後，默默地拿出立可帶塗改，並說「不知道會不會影響到貸款審核」。

原PO說，存摺備註一事被媽媽發現後，狠狠地被罵了一頓，質問在台北生活期間到底都在搞什麼，他無奈地說，「可能到現在家人跟代書都以為我是同性戀吧」。

貼文曝光，上千網友笑到不能自己，「我快笑死，行員幫對方打備註時應該也是笑翻」、「笑死，這叫做交友不慎」、「想知道行員協助打備註的心情」、「笑死，原來備註是這樣用的」、「朋友太調皮了」。