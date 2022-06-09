男子深陷網戀投資詐術陷阱，所幸機警一語道破美夢阻匯款。（民眾提供）

36歲林姓男子，今年5月初在網路交友社群，認識1名新加坡女子，雙方以結婚為前提交往，對方邀請林男一同投資理財為兩人未來打拼，依指示匯款至指定帳戶即可獲得高獲利，行員查覺有異向警方報案。經員警苦口婆心解說後，林男才頓悟與警方說的內容相似，放棄匯款也放棄了這段異國戀情。

豐原分局豐原派出所警員劉承宗、陳彥勳，昨天中午1時許，接獲台灣銀行豐原分行通報，稱有位民眾以投資為由欲匯款美金1萬元，行員懷疑民眾遭詐，遂通報警方協助。

警方趕赴現場了解，發現林姓男子於5月初在網路交友社群，認識1名新加坡女子，雙方以結婚為前提交往，對方邀請林男一同投資理財為兩人未來打拼，依指示匯款至指定帳戶即可獲得高獲利，渠認為對方不會欺騙自己故依照指示前往匯款，惟對於投資項目內容全然不知，行員查覺有異即向警方報案。

員警向林男表示，許多詐騙手法結合「假交友」與「投資詐騙」方式，放上俊男美女照片吸引被害人交友認識，再以溫情攻勢慫恿被害人一起加入投資、或操作外匯期貨，等吸光被害人積蓄後，落得兩頭空才驚覺遭騙，林男一聽與警方說的內容相似，放棄匯款也放棄了這段異國戀情。

所長許志弘呼籲，近年來網路交友詐騙盛行，常常誘使涉世未深被害人陷入情網，再謊稱儲備結婚基金事由要求匯款，進而詐騙被害人的錢財，故應謹慎選擇網路交友之對象，若涉及金錢交易極可能是詐騙，請立即撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。