高雄林姓人夫迷戀鄭姓女直播主，不顧母親斷金援阻止還鬧自殺，瘋狂斗內贊助、送禮物果然成功換交往，兩人約會開房間足跡遍佈墾丁、澎湖、台北等地，林妻發現後對鄭女提告。鄭女強調兩人互動是「粉絲福利」，一審判鄭女需賠償林妻20萬元，高雄高分院認定鄭女行為踰矩，駁回鄭女上訴定讞。

林男與太太婚後在澎湖經營夾娃娃機台，孩子出生後，太太帶著小孩回高雄娘家居住，夫妻兩人分隔兩地。2019年10月林男到朋友家打麻將，看到朋友正在觀賞鄭女直播，當場「煞」到鄭女，不但下載軟體追蹤觀看，還瘋狂斗內送禮物。林男母親看兒子瘋狂刷卡贊助，直接剪卡阻止，林男竟還為此鬧自殺。

2020年2月林男終於如願和鄭女交往，兩人出遊足跡遍佈高雄、墾丁、澎湖、台北，看電影出遊約會開房間樣樣來。友人看不下去，向林妻揭發此事，林妻怒告求償100萬元精神撫慰金。

林妻痛批，鄭女遭揭發後不但毫無悔意，還反嗆她，甚至慫恿林男離婚。鄭女反駁，直播界競爭激烈，公司要求她們積極和粉絲互動，和林男出遊屬於「粉絲福利」，且到墾丁、澎湖等地是出差工作，並非約會，也沒有同住飯店過夜。鄭女還爆料，林妻自己外遇才是導致婚姻破裂的主因。

該事件發生後，林男也與太太徹底鬧翻，兩人在2021年6月離婚。一審法官傳喚相關證人，發現鄭女明知林男已婚還互動親密，認定兩人不正當交往，判鄭女須賠償林妻20萬元，鄭女不服上訴。

高雄高分院認為林妻本身外遇也是婚姻破裂主，但鄭女確實破壞林男婚姻，最後仍判鄭女需賠償林妻20萬元定讞。

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