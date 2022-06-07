桃園市八德區2日上午時許，有名林姓男駕駛向停等紅燈的巡邏員警求助，林男表示車內2名孩子確診且現在血氧濃度過低，需要警車協助開道，警方立即協助，以警鳴警報器護送車輛到部立桃園醫院急診室，所幸其就醫後並無大礙。

八德所巡佐何恩維、警員林晉瑋、警員簡永承於2日上午11時許，執行勤務結束後行經介壽路二段停等紅燈時，發現行駛於內側車道同向的林男搖下車窗向員警揮手示意，員警引導林男將車停靠路旁安全處，並向前詢問狀況。

林男稱，車內有2個分別為14歲及12歲的小孩，因確診新冠肺炎且血氧濃度過低需要救護，但是撥打119因確診人數太多，專用救護車約1小時才能抵達，擔心小孩出問題所以選擇自行駕車載小孩、老婆前往部立桃園醫院急診室就診。

員警得知小孩有意識不清狀況，考量路上車子太多延誤就醫，小孩會有生命危險，立即通報勤務指揮中心，由3名員警駕駛巡邏車一路開啟警示燈、鳴警報器協助林姓男子開道護送至部立桃園醫院急診室，所幸經就醫後並無大礙，林男及其太太非常感激警方的協助，讓小孩子可以盡快就醫免於危險。