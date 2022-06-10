台南警方循線在新北市某汽車旅館逮捕林姓男子，也起獲藥物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方將林男依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

33歲林姓男子與28歲阿旺透過臉書社團認識，初見面就約到台南汽車旅館跟陳姓女網友3P，但林男藉口陳女不滿阿旺床事表現，以阿旺跟他女友發生關係為由，向其家人索賠5萬元，雙方殺價到1萬元，林男怒傳阿旺躺床照片給家屬後關機失聯，害逼阿旺吃安眠藥，家屬心急如焚報警，永康警方憑汽車旅館床單不到3小時找到被害人，隨後在新北逮捕林男，依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送。

有性侵前科的林姓嫌犯供稱，3人約好一起3P，入住南市永康區某汽車旅館，但當天被害人草草了事，惹怒女方離開，他不甘心沒玩到，要求賠償5萬元，搶走阿旺手機撥打給家屬，稱「你兒子跟我女友發生關係」，要求5萬元和解金，雙方談到1萬元仍沒談攏，林男怒傳阿旺躺床照給家屬後關機，還搶走其提款卡及證件，逼阿旺吞安眠藥昏迷後，林男隨即落跑。

永康警方接獲家屬報案指稱，一名陌生男子以兒子電話來電，稱「你兒子與我的女友發生性關係，如要息事寧人就交出5萬元和解金」，但還來不及答應就掛電話失聯。警方從家屬提供的照片床單LOGO，查到人可能在永康某汽車旅館，果真循線找到昏睡中的阿旺，緊急送往永康奇美醫院救治，目前已脫離險境。

警方調查，林男搶走阿旺提款卡領了2萬8000元，一路往北逃，循線在新北市某汽車旅館逮到林男，全案訊後依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送台南地檢署偵辦。