中和2歲男童恩恩重症身亡事件，恩恩父親苦追真相，新北市議會下午舉行大會，民進黨團將甲級動員，要求變更議程，要求新北市長侯友宜到議會專案報告恩恩事件，並成立「真相調查委員會」；國民黨團今日也甲級動員反擊，要求民進黨團不要政治操作，讓公正第三方司法調查，讓真相水落石出。

民進黨團總召陳啟能表示，恩恩事件後，家屬向市府爭取提供錄音檔與相關橫向聯繫資料，卻遭侯市府團隊不斷用行政與法律手段阻撓，市府態度說一套做一套，後續更利用資料移送給司法，讓家屬無法再瞭解報案內容，市府到底有沒有把資料都交出去，市府要把相關交付資料的單據拿出來。

羅文崇也認為，基層消防弟兄都很辛苦，但在勤務之際還要配合長官指令，還原4月14日「恩恩事件」報案當天的現場狀況，但令人質疑的是，消防局所謂的還原現場狀況期間，這些打進勤務中心的報案記錄過程是否涉及違法，消防局都需要再「還原」說明清楚。

議員陳科名表示，相關的橫向聯繫資料提供給事件家屬瞭解是非常關鍵的步驟，消防局卻以資訊公開法第18條規定阻撓恩恩父親取得錄音檔與其他橫向聯繫資料，對於家屬而言，取得資料就已經受盡苦楚，為孩子討公道更是沉重的壓力。

議員廖宜琨提到，消防局在2年前就砸重金升級消防派遣系統，市府辯稱錄音檔有側錄到其他民眾與其他接聽人員的背景音，但根據前義消爆料，勤務中心的系統都是耳MIC錄音清晰，現為要提供錄音而模擬吵雜的環境，讓人質疑消防派遣系統升級是假。

民進黨團呼籲，議會各政黨應該不分黨派，共同要求侯友宜市府做專案報告，說明恩恩事件的通聯過程、解釋民眾與家屬的不滿與質疑，更檢討真相還原與模擬的適法性，同時應該公開救護單位與醫院、衛生局等相關橫向聯繫的流程，讓幼童緊急醫療的缺憾不再發生。