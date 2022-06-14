新冠肺炎疫情持續肆虐延燒，台中市6月進入最高峰，確診與居家隔離者人數驟增。永信到宅沐浴團隊克服疫情帶來的各種難題，依舊全副武裝堅持每天到宅為長者、身障者或資源弱勢等，重度失能者沐浴服務，視若己親，讓長輩在疫情期間可洗個熱水澡。

永信基金會主任葉建鑫說，在疫情期間，為了到宅沐浴夥伴安全，服務前一天會致電給個案家屬，確認同住家人是否有確診或被匡列居家隔離，為避免交叉感染的疑慮會暫停服務。待個案及其家屬居家隔離結束，服務前個案及陪伴者需快篩陰性，沐浴現場僅有1位陪同者並要確實戴好口罩，保護彼此健康！

家屬阿華姊說，她媽媽原本是個身體健朗、愛乾淨的人，這幾年中風臥病在床，只能擦澡來清潔身體，皮膚漸漸出現問題。加上爸爸年紀大，全家照顧重擔都落在她身上，她已辭掉工作回到部落照顧雙親，最讓她傷腦筋的是要幫媽媽洗澡，因為媽媽體重高達86公斤。

阿華姊指出，每次幫媽媽沐浴壓力都好大，不論翻身、擦澡等都相當費力，好幾次因移位不慎、媽媽和她雙雙跌倒在地，長期下來導致她脊椎受傷無法久站。還好有衛生局的照專協助申請到宅沐浴服務，很感謝永信團隊不畏疫情特地上山來幫媽媽沐浴，一邊洗澡、一邊唱歌給媽媽聽，讓長期臥床的媽媽慢慢揚起淡淡笑容。同時也教她防疫相關知識，真的很感恩！

永信基金會表示，疫情肆虐嚴重的時刻，感謝家屬的配合及第一線服務的服務員，即使艱難與充滿挑戰，讓沐浴團隊仍可以堅守崗位，大家一起共體時艱，攜手度過疫情。