凱基銀行基於社會責任與創新金融企業精神，主動投注資源開發「愛心捐款服務模組」，平台除支援36家社福機構捐款管道之外，並首次結合功能性APP發票怪獸，協助民眾在使用發票載具的同時也能方便捐款做愛心，創造民眾、社福機構、新創APP發票怪獸三方數位金融的優質體驗。

智慧型行動裝置近年來高度普及，加上近二年疫情帶動數位支付大躍進，民眾使用數位載具存取發票比率越來越高，也連帶影響社福機構收到發票捐贈、捐款量。發票怪獸APP響應凱基銀行善盡企業社會責任理念，優化既有服務予APP用戶，故和凱基銀行攜手導入PCI-DSS支付卡產業資料安全標準的「KGI inside」愛心捐款服務模組。

凱基銀首先解決了平台業者及社福機構間的金流問題，模組運用也大幅降低新創APP業者開發成本，更可透過原本發票載具的大量消費數據，加上生活繳費及愛心捐款進行大數據交叉分析，進一步提升用戶服務體驗，發票怪獸APP用戶只需四步驟即可透過單一平台選擇36家社福機構進行捐款，由於用戶熟悉平台操作介面，也同步減少資料誤填或個資外洩的疑慮，大幅提升捐款的意願，也讓金融服務更貼近民眾生活場景。

過去發票捐贈為社福機構的重要資金來源之一，但在數位支付普及化後，發票捐贈大量減少，社福機構開始思考數位捐贈的機會，但人力及資訊技術有限，無力自行開發。凱基銀行洞察使用者行為及社福機構數位化痛點，運用數位創新技術，建置可嵌入各種數位平台的KGI inside「愛心捐款服務模組」，提供社福機構一次上架，多平台曝光，並以單筆定額計價模式讓社福機構降低募款成本，減少花費人力在簽約、上架等流程，更毋需額外建置交易安全機制，藉此達到降低成本及提升營運效益，同時藉由合作業者的平台會員流量倍增曝光度，讓愛心升級再放大捐款更便利。

凱基銀行相當重視「社會公益」價值的落實。根據凱基銀行統計，2021年度使用「KGI inside」應用程式服務的社福機構，共募得14萬筆捐款，金額逾1.76億元，為合作的社福機構省下78％的手續費支出。除持續運用創意，開發數位金融服務造福社會救助體系外，同時藉由相同理念合作夥伴的力量，共同打造幸福永續、愛心循環的數位服務，凱基銀行歡迎所有願意協助社福機構且具有會員的平台進行合作，一起將愛的力量散播到更多地方，讓愛心捐款成為民眾便利可及的日常。