中央於防疫期間規定外出須佩戴口罩，但從去年5月起7個月內發生7件因勸阻佩戴口罩衍生的攻擊事件，其中6案被攻擊者為便利商店店員，甚至還有店員因此喪命。監察院近日完成調查報告，籲請衛福部、經濟部、勞動部、內政部警政署等4權責機關檢討精進相關應處機制，強化社會安全網建構，共同維護便利商店工作者之人身安全。

防疫期間，國內先後於新北市、屏東縣、桃園市、台北市、台中市等地區，連續發生數起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等事件，此外，2021年11月間桃園市龜山區更發生超商店員因勸導顧客佩戴口罩，遭持刀刺死之社會暴力案件，引起社會大眾關注及輿論撻伐。

監委林國明、王麗珍爰共同立案調查，近日完成調查報告，提經6月22日本院社會福利及衛生環境委員會、內政及族群委員會、財政及經濟委員會第6屆第1次聯席會議審議通過；7個月內頻繁發生之7件攻擊事件中，有6案被攻擊者為便利商店店員，顯示便利商店員工疑似淪為遭受暴力攻擊的高風險者，相關防範應處機制，涉及衛福部、內政部警政署、經濟部與勞動部等各機關之職權事項。

調查報告指出，疫情指揮中心因應國內疫情發展情勢，自2020年12月1日起規範民眾進入醫療照護機構等8大場域，一律須佩戴口罩，便利商店亦在上開受規範之8大場域之列。據衛福部表示，除未佩戴口罩之違規行為人外，倘業者未善盡場所管理人之勸導責任，亦有受裁罰之虞。

但國內零售超商業者大多規模不大，營業時間人力有限，且並不具任何公權力，規範在欠缺相關具體指引協助業者遵行善盡場所管理人責任之下，致超商員工因口頭提醒顧客佩戴口罩而竟遭受暴力攻擊之事件頻傳，相關政策與罰則容有檢討改進之必要。此外，7件暴力攻擊事件中，有3件之行為人屬追蹤關懷中的精神病患，卻仍無法防範其等再有傷人之攻擊行為，顯示社會安全網仍有亟待修補之處。

再者，衛福部自2020年7月間起已設立「精神醫療緊急處置諮詢專線」，透過24小時線上諮詢服務，提供第一線警消人員面對疑似精神病患時處置作為之諮詢參考，但第一線員警仍有不知曉或誤解致未能善加運用該諮詢專線之情事，內政部警政署允宜強化相關之宣導，廣為周知該項資源；內政部警政署允應督飭各地警察機關透過巡邏警力之妥適編排部署，以提高見警率之方式，強化治安之維護。

調查報告也提及，經濟部作為便利商店之目的事業主管機關，允宜持續與超商聯繫討論，輔導運用各項科技方式，採取效能較佳之警民通報機制。

據勞動部表示，國內四大超商皆已依法針對執行職務遭受職場不法侵害，訂有預防計畫與採行相關預防措施，惟根據該部查復，案內發生超商店員執行職務遭受暴力攻擊之各事業單位，於事發前3年內均查無相關勞動檢查之紀錄，且已發生之事件顯示相關預防計畫及擬採行之措施，尚無法成功阻絕暴力攻擊事件造成之傷亡，仍有待提高勞動檢查之實施頻次強化考核督導。

此外，針對警政署於攻擊事件發生後，於行政院治安會報專案報告中提出「擴大宣導運用110視訊報案App」之策進作為一節，調查報告也指出，內政部警政署於2013年間花費2000餘萬元開發建置110視訊報案App，其後於2016、2020及2021年間，復投入相關經費以增強、優化該App，總建置費用計耗資3273萬元。

但110視訊報案App建置完成後，歷年民眾之使用率偏低，近年使用該App報案之件數雖有逐年成長，然以110視訊報案App受理報案之件數，110年度僅占全部受理報案數之0.37％，顯示該署仍應持續以110視訊報案App之優勢推廣行銷，並針對使用者所反映之意見強化App之效能與便利性。