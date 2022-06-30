新北市新莊第一公墓過去爭議不斷，地方民意傾向於改建為綠地或森林公園，原先市府有意規劃的第二生命紀念館也因此喊卡。日前新北市城鄉局辦理線上說明會，卻發生民眾前往抗議的事件，城鄉局也允諾，公有土地將維持公園用地，因此新北市議員陳科名今（30）日上午也再次邀集城鄉局、民政局及殯葬處等相關單位進行會勘。

陳科名表示，新莊第一公墓約10公公頃，其中9成是屬於新莊及泰山區公所所有的公有地，這部分在未來規劃為綠地或森林公園並沒有困難，也不需要經由城鄉局進行土地變更，只要遷葬完成後，就可以直接規劃為公園，剩餘的1成私有土地，相關單位則必須跟地主說清楚、講明白，承諾不會再作為墳墓用地或火葬場使用。

陳科名強調，新莊第一公墓未來朝公園綠地規劃，一直是地方上長久以來的民意，但每到選舉時，就會出現有心人士來散佈不實言論，指市府會在這邊蓋火葬場，但這些都是企圖帶風向的「假議題」，搞得大丹鳳地區民心不安。

所以陳科名還是呼籲城鄉局等相關單位，對於剩下的1成私人土地，不論是要進行徵收或區段徵收，還是都要跟地主盡快溝通、說明，不要讓地主有疑慮，認為未來土地還是會作為墳墓用地；而今天城鄉局、民政局及殯葬處也向他承諾，絕對沒有這樣的事情。

另外，第一公墓目前已有3.8公頃完成遷葬，陳科名也訴求，這邊還有約5千多名先人的骨骸，因為這些先人對於新莊的發展與進步有很大的貢獻，所以希望能從今年起禁葬後的6到7年內完成撿骨、安靈，待安靈完成之後，再依地方上的需求，規劃為綠地或森林公園的用途。