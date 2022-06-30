台灣第一AV女優「娃娃」翁雨澄有172公分高挑火辣傲人身材，在成人業界的地位被譽為「不可撼動」，吸引廣大粉絲群支持；她日前點頭答應與爭議網紅鄧佳華共演，還與知名AV導演圤智雨隔空交火，堪稱最新話題女王。娃娃今(30日)在PO文自爆料，說她不但一天至少要吃12顆藥，且還有「人與人連結」的障礙，更勁爆公開自己「會上癮的性癖好」，辛辣指數破表再引網民熱議。

娃娃日前曾發文指苦心經營的內容遭吳夢夢施壓下架，造成收入大減，「第一女優」之爭戰火甚囂塵上；她還氣憤公布7分多鐘的錄音檔，疑似控訴AV導演圤智雨想對她「潛規則」，雙方也是隔空鬥得不可開交。事發經過一週沉默後，娃娃今(30日)又在IG發文，分享10點讓粉絲更了解自己，頗似跟風「讓你意外的point」的意味。

娃娃首先曝光她不太擅長跟同性相處：「1.我有恐同性的傾向，只要是女生跟我講話相處我會害怕，這是進成人圈之後才發生的。2.所以我沒有辦法拍純女女。」；以及她發跡的過程：「3. 快滿18歲開始當模特兒，高中升大一那年暑假以星正妹上《大學生了沒》節目。4. 20歲那年從尤物誌封面、兩輪誌封面、汽車誌封面到腳踏車年度誌封面，有整整半年各大便利商店上的雜誌封面上都有我。」

翁雨澄自爆10點讓粉絲更了解自己，最後談到個人上癮癖好的部分最為勁爆。（圖／取自翁雨澄IG）

還透露她對「人與人的連結」有障礙：「5. 我有訊息障礙，通話障礙，網路障礙，簡稱聯繫障礙。連我爸媽要找到我都很困難但我很努力在改進。6. 我可以至少一個星期不用網路而不會感到恐慌。7. 我很喜歡台東，一年至少要去一次，希望以後可以住在那裡。」

娃娃也大方坦言她的身心狀況：「8.我從小五就開始會長痘痘，但我是6個家族同輩兄弟姐妹中臉皮膚狀況最好的人。9.我每一天至少要吃12顆精神藥，前後已經吃了15年。」；最後最勁爆的是，她連個人的性癖好都毫不諱言：「10.我喜歡幫男優暖機，我懷疑我對這個上癮。」勁爆言論加上所附的辣照，再度讓粉絲暴動噴了一輪鼻血。