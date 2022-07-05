新北Novavax疫苗 7月8日開設專診接種。（新北市衛生局提供）

新北市Novavax疫苗預計獲配6到8萬劑，新北市長侯友宜今表示，新北市7月8日起陸續開設專診提供接種服務，第1、2、3、4劑皆可接種，首批有亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院與淡水馬偕。

侯友宜表示，後續30家醫院、329家診所、29區衛生所與5家醫學中心或區域醫院陸續開診。

侯友宜說，新北市今日確診人數4930人，居家照護執行中1萬6598人，居家隔離列管數8233人，新北一直緩緩下降，但下降速度不夠快，加上假日因素，今天反而有一點回升，防疫還是要做好。