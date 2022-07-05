新北市Novavax疫苗預計獲配6到8萬劑，新北市長侯友宜今表示，新北市7月8日起陸續開設專診提供接種服務，第1、2、3、4劑皆可接種，首批有亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院與淡水馬偕。
侯友宜表示，後續30家醫院、329家診所、29區衛生所與5家醫學中心或區域醫院陸續開診。
侯友宜說，新北市今日確診人數4930人，居家照護執行中1萬6598人，居家隔離列管數8233人，新北一直緩緩下降，但下降速度不夠快，加上假日因素，今天反而有一點回升，防疫還是要做好。
新北市Novavax疫苗預計獲配6到8萬劑，新北市長侯友宜今表示，新北市7月8日起陸續開設專診提供接種服務，第1、2、3、4劑皆可接種，首批有亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院與淡水馬偕。
侯友宜表示，後續30家醫院、329家診所、29區衛生所與5家醫學中心或區域醫院陸續開診。
侯友宜說，新北市今日確診人數4930人，居家照護執行中1萬6598人，居家隔離列管數8233人，新北一直緩緩下降，但下降速度不夠快，加上假日因素，今天反而有一點回升，防疫還是要做好。
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