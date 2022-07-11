林佳龍臉書發俯瞰圖 侯友宜酸：不要從陽明山看新北

原堅持要選台北市的林佳龍，10日急轉彎決定出戰新北，還貼出陽明山府看圖稱首都治理不能只有台北，侯友宜表示，他歡迎任何真心想為新北服務的人，都雙手誠摯歡迎，不過要承擔也要對新北市相當了解，陽明山在台北不是新北，要來新北的人，可以從新北的「觀音山」看大台北，我們勇敢做自己，闖出新北的榮耀，帶動大台北。

侯友宜11日現身彰化與王惠美共宣傳《遊國旅 跨雙城》，面對記者現場提問林佳龍參選新北有何看法時表示，他歡迎任何真心愛新北的人，不過要承擔責任也要對新北市有相當了解，這幾年新北勢在大台北的發展相信大家是有目共睹，新北人找到自己的榮耀感，走出國際。

侯友宜說，新北這幾年裡，包括五股垃圾山變夏綠地公園，捷運三環六線等等，因此他認為要來新北的人，可以從觀音山來看大台北的不一樣，陽明山是在台北，觀音山則是在新北，因此不要從陽明山去看大台北，新北應勇敢做自己，所以可以從新北的觀音山看大台北。

另外侯被問到訪彰是不是為2024做準備，侯友宜表示，這幾年來他與彰化王縣長努力推廣雙城的觀光、農業等，還簽署MOU，彼此攜手合作多年，過去都是王縣長北上與他同框宣傳，因此這阿一定要下來感謝縣長的力挺，彰化鄉親的支持，今天不是第一次，未來也不是最後一次。