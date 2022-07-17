林佳龍批「12年能量用盡」 侯友宜：新北的蛻變市民都很清楚

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天再開砲，他先讚許侯友宜在新北12年已努力表現出最好的能力，卻又批評新北市升格12年卻沒升級，藉此來諷刺侯能力不足；對面批評，侯友宜仍以今天不慍不火的態度回應，他表示自己在新北這麼長的時間，新北市的蛻變，相信所有的市民都很清楚。

侯友宜說，在這麼長的一段時間裡，自己是大小建設無役不與，新北市的改變不但是現在進行式，更重要的是，在在改變過程中的快速轉換，他相信新北的蛻變，所有的市民都很清楚，每一件事跟他一起並肩作戰第一線工作夥伴也一定都看在眼裡，自己也會繼續努力加油。

除此之外，林佳龍又稱侯友宜跑了12年，能量已經用盡需要人接棒，侯友宜則回應，自己都會經常跟市民一起討論、面對新北市民所關心的大小事，所以用行動治理、智慧城市及簡政便民的方式，讓新北市的大小事都能迅速解決，而自己也會秉持這樣的精神努力往前走。

侯更舉沈痾30年的五股垃圾山變夏綠地、50年沒人有勇氣改變的塭仔圳為例，表示新北市這幾年已經建構一個三軸心的行政體系延續，這些都是新北市不斷翻轉、躍進、成長為國際大都市最重要的進行式，自己也會讓腳步不停歇，好好努力做事，把當市長的的每一天都當成最珍惜的一天，這也是他心中為國為民的價值，未來也會秉持這樣的價值繼續往前走。

至於被林佳龍批評只是口號的2030願景，侯友宜則表示，而2030願景對新北市而言，是已經規劃很長一段時間，並且不斷地在執行中，除了板南特區、新莊副都心以及三重第二行政中心所建構的三軸心，還有六大產業的佈局、三環六線的串通，包括從十四張到蘆南蘆北重新定位再開發的微笑曲線，這些都是新北所規劃的願景，也會繼續往前走。