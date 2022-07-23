近期外界關注行政院長蘇貞昌是否會擔任民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部的榮譽主委，昨天林佳龍也特地與擔任競總主委的民進黨祕書長林錫耀赴行政院拜會蘇貞昌，據傳最後仍婉拒，被解讀是碰了軟釘子；對此林佳龍今(23)日受訪時否認碰到軟釘子，強調昨天是向蘇請益，並說蘇貞昌是「大家長」，未來也會請他帶自己到地方走動。

今天林佳龍前新北市泰山區頂泰山巖參香祈福，他受訪時表示，碰到臉釘子的說法是亂講的，昨天是去行政院請益老縣長、自己的老長官。

林佳龍說，新北市大部分的建設，不是現在行政院支持的前瞻計畫，就是蘇院長在擔任台北縣長時所打下的基礎，包括林口交流道還有捷運的路網都是蘇揆大力支持，反而新北市政府的執行力相對較差，23個停車場僅有5成執行，其中還有5個停車場還沒發包。

他強調，自己會用衝衝衝的精神，來讓新北市加速發展，另外蘇揆除了在政策上給予指導，也期許自己能夠扮演領頭羊的角色，未來新北市的選舉大有可為，打一場精彩可期的選戰。

針對是蘇揆是否會為他站台輔選，林佳龍也說，昨天蘇揆不僅與他交換過去在台北縣長的政績，像是過去所推動的一鄉鎮一特色，例如淡水漁人碼頭、八里左岸，都如數家珍的分享，兩人也相約之後一起去實地走走。

林佳龍強調，雙方也特別討論到中央對新北市的支持，尤其前瞻基礎建設的特別預算，新北分配到的停車場最多，捷運路網、高、快速道路的交流道及閘道的增設，蘇揆就是自己最大的靠山，他的角色已經超越任何職位的安排，是我們的大家長。

至於關於立委蘇巧慧今天沒有同台的問題，林佳龍則說，蘇巧慧目前已經加緊召集召集文宣團隊，相關的作業非常多，像是識別系統以及口號，都已經在緊鑼密鼓的進行，所以沒有預期她今天有空能出席。