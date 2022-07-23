新北市2019年推動校園美強生計畫，至今校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校，還有圖書館改造等，投入經費超過100億元。板橋區新埔國小改建校舍今日啟用，新北市長侯友宜今日出席啟用典禮，回憶當年擔任副市長到新埔國小開會情形，到今日完工啟用，讓她相當感動。

今日啟用儀式由侯友宜主持，典禮由四年級學生帶來動感舞蹈揭開序幕，搭配六年級學生陳昱彤、蘇禹翰用脫口秀介紹學校的蛻變，現場相當歡樂。

侯友宜表示，新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，新北市推動美強生計畫並優化教學環境，包含校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校、老舊廁所改善1000間、視聽教室優化、老舊校舍斜屋頂改善、圖書館改造及校園體育衛生改造，投入經費超過100億。

去年起新北編列教育經費超過630億，是這50幾年以來，首次成為全國教育經費第一高的縣市，代表對教育的投入與支持。

侯友宜說，新埔國小校舍整建工程經費約11.8億元，第一期自2012年至2018年竣工，完成新埔樓建設，第二期自2017年至111年竣工，共耗時11年多，打造新埔樓、勤學樓、采藝樓三棟大樓及校園操場。

新埔國小陳維穎校長指出，學校邀請藝術家打造具學校多才多藝特色的陶板藝術牆，一進入校園就感受滿滿的藝術氣息。同時，校舍也結合公共藝術打造美學校園，共有4大公共藝術，包含第一期校門口歡樂新樂園，第二期校園內廣場的知識森林、作為閱讀空間的新埔小學堂及圖書館入口意象，陶冶學生藝術氣質。

校舍也融入聯合國永續發展目標(SDGs)六項目標，包括綠屋、滯洪池、雨水回收池、太陽能板、資源回收室、原生植物等。

教育局表示，校舍改建，更共構地下3層停車場，提供417個汽車停車位及76個機車停車位。此外，學校圍牆也一併退縮，並將電箱電桿遷移採地下化，打造安全、友善、優質、無礙的通學與人行環境。