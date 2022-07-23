周志豪／台北報導

新北市長侯友宜終於表態爭取連任，並解釋之前遲未鬆口，是因為認為「不連任新北市長才要宣布」。侯營人士表示，侯始終認為，一個現任者，爭取連任是理所當然的事情，只有不連任才需要宣布，爭取連任一直是侯規劃方向。

對於從去年中起就傳出的「不連任市長、直攻總統大選」與「連任市長、在徐圖總統大選」兩套劇本，侯營人士說，團隊對很多事情當然有各種意見，但內部從未有過相關類似議題的正式討論，當然也就沒有什麼幾套劇本的事情。

該侯營人士更直言，近日外傳所謂的恩恩案後侯友宜才放棄「直攻總統大選」說法，光論述邏輯就有問題，只能說外界或有心人士想太多。至於是否將參選2024總統大選，侯營人士說，侯是活在當下的人，眼前目標就是先連任2022。

因台中市長盧秀燕8月起將接受媒體專訪、正式啟動選戰，黨中央可望配合於下周、7月最後一次常會通過提名，8月初再提名侯友宜。侯營人士說，侯已與市議員小雞合體拍宣傳照，形同已展開選舉行程，提名時間就尊重黨中央安排。

至於去年底的千字文爭議與今年的恩恩案是否影響連任，侯營人士說，千字文是侯友宜個人在那個當頭想表達的個人想法，就接受公評；至於恩恩案，新北市當時處理是依照防疫中心指引，當時包含基隆市與桃園市都是相同規範。

但該侯營人士坦言，恩恩案當然有傷，但這是一個角度抉擇的問題，病患權益當然非常重要，但當時制度如此，市府也須考慮整體醫療資源調度問題，結果或許有令人遺憾之處，但外界指控新北市府公務人員冷血也不盡公允。

至於民進黨新北市長參選人林佳龍，侯營人士說，林須先面對自己的問題，包括台中市長、交通部長任內施政是否足堪檢驗？為何交通部長下台後，捨棄連任失利的台中市，改堅持轉戰台北市長選舉，最後又在3天內轉彎，誠信難道沒問題？