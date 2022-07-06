段慧琳（左）、賴俊龍還沒比賽，就火藥味十足。（東引軍事越野障礙賽提供）

段慧琳去年邊主持邊比賽，仍得到第6名殊榮。（東引軍事越野障礙賽提供）

民視《Go Go Taiwan》主持人段慧琳 (Windy) 擔任「東引軍事越野障礙賽」代言大使，昨 (5日) 出席記者會，提到上屆賽事時曾到東引參賽，當時她一邊比賽、一邊挑戰爬竿、過高牆、匍匐前進等五百障礙，又一邊主持節目，最後竟拿下勇士組女子第6名，被朋友調侃「根本入伍過！」、「妳到底哪一梯的？」

這回2度參加東引越野賽，她搞笑的說：「退伍之後都會被教召啊！不過這個教召很幸福，運動中可以感受戰地風情，也可以享受小島旅行，每年召我回去東引都沒問題！」，同時她也幽默表示，上屆比賽，要配合導演、還要等待攝影師，這次少了這些絆腳石，名次應該可以直接進步2名。

除了自己再度挑戰，段慧琳更以學姊身分推坑斜槓三鐵的冒險王主持人賴俊龍參賽，首次參加越野障礙賽的賴俊龍表示：「身為三鐵愛好者，其實每年都有關注東引軍事越野障礙賽，聽說今年賽事增加了高 4 米的攀網，讓我熱血沸騰、躍躍欲試！因此接下學姊的戰帖。」至於賽事目標？賴俊龍自信滿滿，「希望可以先回到終點、洗完澡，然後再去終點等學姐段慧琳跑回來」，段慧琳也不甘示弱地回嗆：「下戰帖是吧？好，來戰！」