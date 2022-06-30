隨著電信、網路自由化與金融交易多元化，詐欺手法不斷推陳出新，加上去年發生台北馬拉松賽事選手遭詐騙案，引起社會高度關注。據統計，去年臺北市詐欺案件總計發生4,247件，民眾財產損失高達7.1億餘元。柯文哲市長非常重視此類攸關民眾財產安全案件，指示自2022年第1季起正式成立「詐騙防制工作會報」，結合產、官、學界研擬防詐對策，展現公私協力成果，今日由臺北市政府、臺北市政府警察局與台北富邦銀行共同舉辦「智能防詐生態圈」啟動儀式。

臺北市政府、臺北市政府警察局與台北富邦銀行共同舉辦「智能防詐生態圈」啟動儀式。(台北市刑大提供)

蔡炳坤副市長表示臺北市作為首善之都，高度重視每件詐騙案件，對於市民生活安全的守護，改變舊有思維，以聰明、有效率的作法來防範詐騙，運用大數據與人工智能科技，打造「智能防詐生態圈」；警察局楊源明局長表示，過去偵防詐騙仰賴跨域情資共享以及員警到場反應的速度，未來則透過更即時的系統自動化傳遞精準情資，有效提升打擊詐欺能量。

北市警察局楊源明局長表示，過去偵防詐騙仰賴跨域情資共享以及員警到場反應的速度，未來則透過更即時的系統自動化傳遞精準情資，有效提升打擊詐欺能量。(台北市刑大提供)

「智能防詐生態圈」守護市民財產區分為兩階段，第一階段是防範於未然，透過台北富邦銀行將大範圍之歷史詐騙交易建立AI智能模型，陸續運用於臨櫃櫃台、網路銀行以及ATM提款機等節點，使民眾對於可疑交易能及早警覺、即時避免匯出受騙款項；第二階段是派員即時攔阻查緝，透過上開AI智能模型，自動發送可疑車手ATM提領熱點資訊，結合臺北市政府警察局E化指管系統，派遣員警即時到場攔阻詐騙。

對於防制詐騙工作，真正的關鍵在於有效預警、精準打擊，結合大數據以及人工智能等科技運用，未來臺北市政府將持續與相關單位合作，強化通報攔阻及犯罪查緝機制，並加深市民防詐意識、爭取尖端產業認同投入、建構多層科技安全網，共同締造臺北智能防詐生態圈。