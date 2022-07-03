據香港《明報》報導，時值中共建黨101周年，安徽合肥一間官方人工智慧研究院1日在社交平台上載短片及圖文，指該機構可利用人工智慧技術，識別中共黨員的生物特徵，以判斷他們接受思想政治教育時是否專注等，從而甄別出黨員是否「感黨恩、聽黨話、跟黨走」。該消息引發輿論嘩然，網民斥內地數位威權「已快進到老大哥在看著你的階段」。

報導稱，網上流傳的「合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院」展示科研成果的短片長約2分12秒，內容圍繞人工智慧與黨建（黨的建設）發生「奇妙的聯繫」展開。短片中的旁白稱，該機構已將人工智慧技術融入到黨的組織生活中，通過人工智慧技術，可判斷黨課學習效果。

畫面顯示，一名身穿白色科研服的測試人員，走進一間被稱為「智慧思政吧」的設備裡，該設備由玻璃門牆圍擋，內置一台帶有大尺寸觸控螢幕的電腦設施，該測試者坐在螢幕前接受電腦測試，最後螢幕顯示出其測試得分及分析圖表。

短片旁白稱，該設備可利用人工智慧技術偵測黨員的生物特徵，包括面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵等，將之協同融合後，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度、掌握度的判斷，從而了解黨員接受思政教育的程度和效果，引導「科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心」。

短片稱該機構「對黨忠誠，科研報國」，這項創新可為黨建工作提供新思路，「為黨建賦能」，並稱研究院將繼續「勇做新時代科技創新的排頭兵，以優異科研成果迎接黨的二十大勝利召開」。該短片及有關文字截圖隨即在社交網路廣泛傳播，對於人工智慧被用於監測意識形態教育，輿論嘩然，有網民斥該做法是「科技洗腦」，亦有留言稱大陸數位威權「已快進到老大哥在看著你的階段」。

報導稱，該短片及圖文於1日發布在微信公眾號「合肥國家科學中心人工智能研究院」，原標題為《人工智能助力黨建！安徽這家單位研發了這套設備！》，作者署名是「人工智能研究院」。該公眾號被微信認證為「合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院（安徽省人工智能實驗室）」。

不過，目前打開原文網址後，頁面顯示「該內容已被發布者刪除」。公開資料顯示，該科研機構屬安徽省事業單位，由中國科學院和安徽省當局參照國家實驗室體制機制設立，隸屬中科院、位於合肥的中國科學技術大學為其「依託和管理單位」。

《明報》將短片畫面中出現的人員，與該機構近期不同管道公開的人員訊息比對，發現短片中出現的男性示範受測試人員，與該研究機構近期公開的一名研究人員圖片樣貌相符。該報隨後多次致電研究院，但對方電話均被切斷訊號，只有提示音稱「對不起，被叫沒有權限接聽你的呼叫，再見」，然後通話即被切斷。