立法院國民黨團近日強打大鑫公司進口黑心富樂快篩劑EUA，民進黨立委鄭運鵬卻反控，大鑫執行長黃南競是國民黨員、「北知青兩岸文化教育研究委員會召集人」。國民黨傍晚發布新聞稿否認，表示黃非黨員，當年北知青也無相關委員會。

國民黨文傳會副主委林家興表示，外界應將重點放在大鑫公司快速取得衛福部、內政部、交通部、國防部、法務部和各縣市政府採購標案，是否有官商勾結圖利情形，而非起底個人背景試圖模糊焦點。

林家興批評，黑心快篩試劑案背後有無官商勾結？黃南競背後幫他打點政商關係、拿標案的人又是誰？才是各界應釐清問題。

林家興批評，外界意圖將黃南競20多年前曾參與國民黨活動，將黃如今犯行與國民黨做連結，抹黑國民黨，但任何人曾具備任何黨籍，或是否曾經參與某政黨活動，和他後來做的事情正確與否並無任何正相關。

林家興舉例，前總統陳水扁、前民進黨主席許信良都曾是國民黨員，蔡英文總統也在國民黨政府服務過，是否可就此定義、評價他們後來言行舉止？