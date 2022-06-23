本土疫情持續延燒，除嬰幼兒染疫致死率偏高，立法院國民黨團今再指出，長照機構中長輩染疫致死率更是一般民眾的15.7倍，批評行政院蘇貞昌院長、衛福部長陳時中只想著「打贏防疫選戰」，讓住宿式長照機構成防疫漏洞。

黨團副書記長謝衣鳯表示，住宿式長照機構只要有1人染疫，感染他人的機率非常高，建議在大規模流行期間，應考慮有症狀、接觸就應預先投藥，讓住宿型長照機構，大幅降低住民死亡率。

黨團總召曾銘宗表示，中央流行疫情指揮中心對住宿式長照機構醫藥指引制定慢好幾拍，去年6月國內就有好幾家長照機構連爆確診案例，但到今年5月，「治療用口服抗病毒藥物領用方案第2次修訂」，才把長照機構領藥流程納入。

曾銘宗說，2020年4月世界衛生組織（WHO）就警告，歐洲染疫病歿人數長照機構長者占五成，但我國今年5月5日才實施長照機構快篩陽即確診，該月30日單日長照機構死亡數占全國31％，指揮中心「制度殺人、官僚殺人、陳時中殺人」。

本土疫情持續延燒，除嬰幼兒染疫致死率偏高，立法院國民黨團今再指出，長照機構中長輩染疫致死率更是一般民眾的15.7倍，批評行政院蘇貞昌院長、衛福部長陳時中只想著「打贏防疫選戰」，讓住宿式長照機構成防疫漏洞。（周志豪攝）

黨團書記長萬美玲表示，今年1月到6月19日止，全國335萬8480例確診，其中4798人死亡，死亡率0.14％；但同期長照機構有3萬4942人確診，其中754人死亡，死亡率2.2％，是一般確診死亡率的15.7倍。

萬美玲認為，這波疫情有許多長輩走了，都是因為指揮中心沒有超前部署，疫苗、快篩口服用藥不足都是原因，特別是長照機構住民有的是因為年紀很大，有很多身體有慢性疾病，且很多沒辦法即時反應身體狀況，快篩又不足，可能延誤治療。