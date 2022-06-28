林口火力電廠晚間仍在正運行發電，台灣缺電問題迫在眉梢，政府該如何解決，是民眾迫切需要的答案。（鄧博仁攝）

面對美聯準會升息，股市重挫，全球通膨現況，國內企業獲利下降，在此刻針對用電大戶一口氣漲價15％，實屬對企業經營雪上加霜，為避免企業經營過大衝擊，電電公會建議可分階段調漲。

工業用電為帶動一個國家的就業率、稅收、產業發展，所以很多國家本來就是比民生用電還要低，由於用電大戶帶動就業、產業發展及地方財政收入，此次對用電大戶一次調漲15％，對企業有較大的負擔，若能逐步調整比較有足夠時間因應。

國內電價多年凍漲，累積到今年反應，總要面對現實，但應分階段調漲，避免過大衝擊，此外，企業界更重視的是供電品質，不管是去年的515、517以及今年的303停電事，造成全國近8成工業區受波及，半導體、光電、石化及 鋼鐵等工業生產全面受影響，突然的停電造成生產線產品不良率提高，業界估損失恐達上百億。

台灣ICT產業出口產值占台灣整體出口額的60.15％，電電公會為ICT會員家數最多的公會，用電大戶也大多集中在半導體等電子業廠商，但現今面臨疫情、通膨及地緣政治等挑戰，電電公會尊重政府政策，呼籲政府應有配套措施，鼓勵產業界應加強儲能系統的建置誘因、發展汽電共生或多元發電，共同面對全球能源轉型的議題，帶領台灣ICT廠商解決問題，搭配政府產業升級的策略，突破前所未有的挑戰，邁向新常態的未來。