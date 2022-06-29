台股今天早盤跳空大跌，貨櫃三雄股價漲跌互見，陽明、萬海開盤後走跌，今天除息的長榮則逆勢喊漲，盤中最高達新台幣95.7元，向填息之路邁進。

受美股齊跌影響，台股今天早盤跳空大跌，一度大跌逾200點，跌破15300點。加權股價指數開盤跌74點，隨後跌勢擴大，一度跌破15300點，最低來到15238.67點。

上週面臨棄息賣壓的長榮，這週買氣重聚，收復股價百元大關，今天除息後股價持續有撐，最高一度至95.7元。

至於將在7月20日除息的萬海，今天股價走跌，盤中最低一度至121.5元；已於27日除息的陽明，開盤後股價同樣走跌，最低一度至87元，填息步調暫歇。

長榮去年每股稅後盈餘（EPS）45.57元，每股配發約18元現金股利，總金額約952.38億元，預計7月28日發放。至於現金減資6元部分，預計會配息後再公布減資時程。（編輯：楊蘭軒）1110629