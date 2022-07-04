內外資研究機構對台股人氣族群保守態度持續升溫，多檔熱門股目標價續創新低，其中，面板驅動IC（DDI）指標聯詠（3034）又遭降評、目標價砍至260元，加上群創（3481）、南亞科（2408）、陽明（2609）、長榮（2603）等目標價近期都改寫新低，股價壓力難消除。

聯詠過去一個月屢遭內外資降評、降目標價、降財務預期，繼摩根士丹利證券給予262元的低標推測合理股價後，匯豐證券最新降評「賣出」，股價預期進一步砍到260元，改寫大型研究機構看聯詠新低。

外資研判，聯詠單季每股純益短期內將逐季下滑，2022年每股純益年減17％後，2023年衰退幅度進一步放大至32％，每股純益剩下36.17元。

其他電子熱門股壓力也不輕，與聯詠同屬面板產業鏈的群創，受制於電視面板報價下挫，以及終端需求不振，不僅主流意見相當保守，摩根大通證券賦予的股價預期更低到僅有票面價格10元。另外，記憶體大廠南亞科被美銀證券降評「劣於大盤」，推測合理股價攔腰砍到50元，接著又有摩根士丹利下修至48元，是外資圈最低。

航運族群也是台股風暴核心，花旗環球證券降評長榮、推測合理股價下修至70元，引發市場軒然大波後，凱基投顧重新開啟長榮與陽明基本面研究，投資評等「中立」，推測合理股價各僅88與73元，其中，陽明寫下內外資研究機構目標價新低。此外，富邦投顧最新也提出，大陸封城後的運價反彈幅度遜於預期，對長榮未來獲利動能轉趨保守，將投資評等降至「中立」。