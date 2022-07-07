聯詠（3034）6月營收失色，第二季營運表現大幅遜於市場與公司財測，花旗環球證券啟動降評「賣出」，強調終端需求不佳導致訂單與價格雙砍，聯詠首當其衝、避無可避（No place to hide），推測合理股價由400元腰斬至210元，幾乎退到連「2」字頭都快看不見。

聯詠6月合併營收81.5億元，月減25.7％、年減29.5％，導致第二季財測未達標，印證外資圈對其基本面擔憂不虛。觀察近期接連降評的匯豐、里昂與花旗環球證券所做財務模型，各大外資考慮到終端需求疲弱，對聯詠2022、2023年營收與獲利估計均相當保守，並判斷聯詠今年獲利就會出現雙位數幅度衰退。

外資估算，聯詠繼2021年每股大賺超過六股本後，2022年將減少17.7％，降至52.57元，2023年更將巨幅衰退四成，每股純益低至31.56元，營運呈連續兩年下滑。

花旗環球證券說明，聯詠第二季營收比估計值還低了一成之多，主要不脫地緣政治、大陸封城與通膨壓力三大變數，導致電視、PC與NB、智慧機需求不振，進而產生訂單遭砍、報價下滑的負面結果。

花旗環球預料，TDDI、OLED DDI與LDDI未來幾季報價將持續下探，聯詠於第二季法說會所提供的第三季財測，恐怕也是差強人意，同時，聯詠第三、第四季營收還可能逐季減少，來年獲利衰退幅度則將更嚴重。

高盛證券最新也終結樂觀看法，最新降評「中立」，並說明，儘管聯詠股價跌幅相當大，但短期看來是缺乏股價上攻的催化劑，將股價預期由486元，大幅修正到277元。