大立光（3008）重新登上闊別多時的股王寶座，7日獲得精準研究蘋果供應鏈的知名分析師郭明錤登高一呼帶動，加上花旗環球證券看好股價重返「2」字頭大關，股價急拉表態、衝上漲停，大秀股王風範，宣告大立光法說會行情提前起跑。

大立光經營管理階層看好7月因傳統季節性旺季加上iPhone 14拉貨生產，營收將較6月更上層樓，花旗環球證券更認為，蘋果供應鏈即將走出幽谷，下半年迎來旺季效應，大立光的營收與毛利率都將回溫，給予「買進」投資評等與2,220元推測合理股價，同時，以年度獲利預期來看，今年就是大立光最後谷底，2023年起將展開獲利向上循環。

短期來看，大立光第二季營收大致符合外資估計，花旗環球證券估計，因新台幣兌美元匯率貶值，大立光第二季毛利率為53.4％，與首季持平、也將優於市場估計的52.8％。大立光預計14日召開法說會，公布上季營運成績與下半年展望。

針對即將發表的iPhone 14系列，郭明錤認為，iPhone高階相機供應鏈出現結構性改變，僅兩款iPhone 14 Pro高階機型採用最新的A16應用處理器，這將大幅推升下半年新款iPhone高階機型的出貨比例至約55～60％，高於過往的40～50％。更重要的是，未來只有高階版本iPhone會配備最新的應用處理器，因此，iPhone高階機型的高出貨比例將成為常態，有利於高階相機零組件供應商。

iPhone 14後置相機的主要高階零組件供應商，可望受惠於iPhone 14高階機種出貨比例明顯增加的結構性轉變，包括：出貨CIS的Sony、鏡頭供應商大立光、VCM與OIS的阿爾卑斯電氣、供應CCM的LG Innotek。