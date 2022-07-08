繼三星之後，IT大廠戴爾也砍單。外傳戴爾緊急通知面板廠，自7月起監視器和筆電面板第三季訂單下調50％。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，戴爾是全球前三大IT品牌，庫存問題讓戴爾大砍訂單，重創旺季不旺的第三季面板需求。

8日市場傳出，戴爾緊急通知面板廠，自7月起監視器面板跟筆電面板訂單下調50％，影響範圍廣，受影響的包括京東方、LGD、友達、群創、華星光電、夏普，影響層面涵蓋中國、台灣和韓國面板廠相當廣。而且不管之前簽的供貨及數量保證協定，為了控制財務庫存及避免存貨跌價損失，直接下調。

供應鏈指出，戴爾筆電面板在今年上半年採購了2,300萬片，但整機出貨為1,800萬片，庫存明顯過高，監視器面板則是買了2,000萬片，但整機出貨為1,500萬片，庫存也偏高。在庫存壓力之下，因此趕緊回頭砍訂單。

Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，戴爾筆電面板年採購量約為5,000萬片，品牌內排名第三大，僅次於惠普和聯想，其主要供應商為京東方、友達、LGD、京東方、友達、LGD、群創、及夏普，這次訂單調整為因應庫存調整。戴爾監視器面板年採購量為4,000萬片，全球最大，而且占全球監視器市場的佔有率高達25％，主要監視器面板供應商為京都方、LGD、友達、群創、和華星光電。