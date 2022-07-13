英特爾進軍晶圓代工領域後動作頻頻，先前任職台積電13年的前設計架構管理部門副總經理Suk Lee，被英特爾挖角擔任生態系統技術副總經理。如今再傳原台積電美國子公司先進技術解決方案處長的Michael Chang，與Suk Lee同月跳槽到英特爾。

科技網站The Register報導，英特爾自去年3月宣布重拾晶圓代工，該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）近年積極布局；報導稱，其旨在從台積電、三星手中奪回晶圓製造的霸權。

英特爾成立代工服務部門，展現強勢進軍晶圓代工的決心，為此，英特爾挖角在台積電已經任職31年的大將Michael Chang，包含此前的台積電13年南韓籍老將Suk Lee在內，兩人都在6月加入該部門。

Suk Lee在台積電負責開放創新平台（OIP）相關業務，他從2009起便擔任設計架構行銷部門管理資深處長，並於去年2月起擔任設計架構管理部門副總經理。根據Linkedin資料顯示，跳槽到英特爾後，他的職稱為生態系統技術副總經理。

鉅亨網報導，Michael Chang在台積電任職達31年，從1991年進入台積電擔任專案經理，並於2013年升為副處長，直到去年1月擔任先進技術解決方案處長，轉戰英特爾後，任職客戶晶圓代工服務 （IFS） 業務客戶賦能 （customer enablement）副總經理。