面板產業逆風不見停歇，瑞信證券啟動降評，一口氣將友達（2409）、群創（3481）降至「劣於大盤」，對友達推測合理股價由16元降至10.6元，對群創股價預期更是重砍至8元，跌破票面價，比摩根大通證券賦予的10元還低。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，不只終端需求委靡不振，他更預期，2022年電視平均尺寸出現史上首次負成長、可能縮小0.6吋，導致面板出貨面積衰退的程度比電視面板出貨數量還要嚴重。此現象也將促使面板製造商積極調控產能利用率，預期第三季降低5個百分點，進一步壓縮獲利能力與對面板零組件的需求。

蘇厚合說明，高通膨壓力、運送成本提高、地緣政治風險、庫存調整時間拉長等因素，持續困擾需求表現，已有不少電視、IT的OEM廠降低拉貨量與出貨目標，意味下半年電視、IT面板將旺季不旺；進入2023年，因更高的通路庫存與需求疲弱因素並未消失，面板將持續處在供過於求窘境。

外資估計，友達將從2021年每股純益6.37元的大賺，轉為2022年每股淨損0.82元，2023年的每股淨損放大到1.55元。群創方面，2022年每股淨損1.79元，2023年每股淨損放大到2.11元，2024年每股淨損0.96元。